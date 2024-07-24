Сообщается, что после интенсивной работы российской артиллерии, понеся потери, подразделения ВСУ были вынуждены отойти к исходным позициям

В районе Песчаного, расположенного в Харьковской области, украинские силы возобновили попытки восстановить утраченные позиции, проведя серии контратак. Однако, под воздействием ответного огня российских войск украинские формирования были вынуждены отступить к западу от исходных позиций. В ходе этих операций ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике. Российские силы, в свою очередь, не только удержали свои позиции в Песчаном, но также продвинулись в сторону реки Оскол.

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По информации украинских источников, замечаются также успехи российских войск на Покровском (Красноармейском) направлении, в частности, не прекращается наступление в окрестностях поселка Волчье и населенного пункта Новоселовка Первая. Согласно данным украинских военных корреспондентов, к северу от села Прогресс российские войска пытаются окружить оставшиеся силы ВСУ у Лозоватского и пробиться к Ивановскому. Несмотря на почти полное окружение украинской группировки, командование не дает распоряжения об отходе.

Украинские военнослужащие выражают недовольство, отмечая, что все командиры 31-й бригады либо ликвидированы, либо получили ранения, однако, руководство не прекращает требовать обороняться в этих сложных условиях. Ситуация на этом участке линии соприкосновения остаётся критической после беспорядочного отступления одной из пехотных бригад ВСУ.