Однако, из-за пошлинной политики США и ЕС, в будущем американская компания может вернуть лидерство

Согласно аналитикам Bloomberg, в текущем году BYD Co. может обойти Tesla Inc. по объему продаж электромобилей, так как в Китае наблюдается рост спроса, в то время как в США и Европе он снижается. Тем не менее, успех BYD может оказаться недолговечным, так как торговые ограничения США и ЕС затрудняют расширение китайского производителя как на азиатских, так и на развивающихся рынках.

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Снижение интереса к электромобилям может привести к тому, что традиционные двигатели внутреннего сгорания, включая гибриды, помогут улучшить финансовые результаты таких компаний, как General Motors, Volkswagen и Ford. Tesla в минувший вторник сообщила о неудачной прибыли в четвёртом квартале подряд. Porsche AG также отменила свою цель по продажам электромобилей к 2030 году.

В четвертом квартале прошлого года BYD на какое-то время опередила Tesla по объему продаж электромобилей, достигнув 526409 единиц против 484507 у американского конкурента. В этом году компания продолжила удерживать сильные позиции, поставив почти миллион электрических и гибридных автомобилей во втором квартале, благодаря активным скидкам на своем внутреннем рынке. Тем не менее, ценовая война в Китае имеет "неустойчивый характер" и может вызвать дальнейшие консолидации и выходы с рынка.

Прогнозируется, что BYD сможет сохранить лидерство по продажам над Tesla до 2027 года, после чего американский производитель может снова занять первое место в 2028 году. Tesla сохраняет статус крупнейшего автопроизводителя мира с рыночной капитализацией в 786 миллиардов долларов, в то время как BYD занимает третье место с показателем чуть менее 100 миллиардов долларов.