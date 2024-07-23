В сети уже появились фотографии данного автомобиля, скрытого под камуфляжем





В апреле состоялся показ нового поколения флагманского седана BMW 7 серии, а его серийное производство началось уже в июне 2022 года. Однако, как сообщает CarBuzz, уже были замечены прототипы обновлённой версии этой модели на тестах. Издание предполагает, что столь скорое обновление связано с предстоящим появлением новых электромобилей на платформе Neue Klasse, которые значительно изменят стилистическое направление бренда.

реклама

Шпионские фотографии, сделанные в Испании, демонстрируют седаны, которые скрыты под плотным камуфляжем. Ожидается, что обновлённая 7-я серия сохранит основную конструкцию кузова, но изменит дизайн передней и задней частей. В частности, новая модель получит модернизированные фары, хотя они и останутся двухуровневыми, изменённые бамперы и новую радиаторную решётку, которая, вероятно, лишится крупных "ноздрей".





Внутренние изменения минимальны, сосредоточенные на обновлении отделочных материалов и усовершенствовании медиасистемы, которая будет оснащена новым оборудованием и последней версией программного обеспечения. Обновлённая линейка предполагается к выходу в 2026 году. Первые электромобили на платформе Neue Klasse включают седан и кроссовер, размеры которых соответствуют 3 серии и X3 соответственно. Кроме того, концерн тестирует ещё одну новинку — купе с уникальным дизайном и мотор-колёсами.