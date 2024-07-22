Сообщается, что армия РФ продвинулась вперёд на 1,5 километра на данном участке.

Подразделения российской армии не прекращают активные действия на различных участках линии боевого соприкосновения. За последние 24 часа удалось обеспечить контроль над новыми территориями в районе Невельского и западной части Красногоровки.

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Стоит отметить, что Красногоровка остаётся единственным населённым пунктом в окрестностях Донецка, где фиксируется присутствие Вооруженных сил Украины. Однако, благодаря совместным усилиям соединений российской армии, это присутствие постепенно уменьшается.

С украинской стороны отмечаются потери, и войска отступают в частный сектор, теряя контроль над центром Красногоровки. Украинские средства массовой информации сообщают об отводе подразделений в северо-западную часть города и за его пределы, утверждая, что российские войска "усилили свои наступательные действия". В то же время, оставшийся гарнизон украинских сил на ближних к центру позициях оказался в сложной ситуации.

Кроме этого, российские войска добились успехов севернее Красногоровки, в районе Невельского, где за сутки они продвинулись на 1,5 километра, освободив около 3,5 кв. километра территории.

Это продвижение способствует не только укреплению контроля между Донецком и Карловским водохранилищем, но и создаёт дополнительные сложности для ВСУ в Красногоровке, перекрывая северный путь снабжения через Галицыновку.