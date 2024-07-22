Подразделения российской армии не прекращают активные действия на различных участках линии боевого соприкосновения. За последние 24 часа удалось обеспечить контроль над новыми территориями в районе Невельского и западной части Красногоровки.
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Стоит отметить, что Красногоровка остаётся единственным населённым пунктом в окрестностях Донецка, где фиксируется присутствие Вооруженных сил Украины. Однако, благодаря совместным усилиям соединений российской армии, это присутствие постепенно уменьшается.
С украинской стороны отмечаются потери, и войска отступают в частный сектор, теряя контроль над центром Красногоровки. Украинские средства массовой информации сообщают об отводе подразделений в северо-западную часть города и за его пределы, утверждая, что российские войска "усилили свои наступательные действия". В то же время, оставшийся гарнизон украинских сил на ближних к центру позициях оказался в сложной ситуации.
Кроме этого, российские войска добились успехов севернее Красногоровки, в районе Невельского, где за сутки они продвинулись на 1,5 километра, освободив около 3,5 кв. километра территории.
Это продвижение способствует не только укреплению контроля между Донецком и Карловским водохранилищем, но и создаёт дополнительные сложности для ВСУ в Красногоровке, перекрывая северный путь снабжения через Галицыновку.