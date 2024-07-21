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Zelikman
Xikii Industries представила свой новый корпус-шасси для ПК с видеокартами линейки Asus ProArt
В ProArt FF04 может устанавливаться RTX 4080 Super Asus ProArt, и вся конструкция по габаритам составит 369,5x183x145 миллиметров

  В последние месяцы компания Xikii Industries представила своё новое шасси для ПК, предназначенное специально для видеокарт Asus ProArt, которое можно было увидеть на таких мероприятиях, как Computex и Bilibili World. Теперь модель ProArt FF04 доступна для предварительного заказа по цене 3799 юаней, что эквивалентно примерно 45 тысячам рублей по текущему курсу. Несмотря на свои компактные размеры, в FF04 можно установить мощные компоненты, включая видеокарту Asus ProArt 4080 Super.

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  Миниатюризация корпуса ПК с сохранением пространства для топовых комплектующих является непростой задачей. Опытные пользователи часто нуждаются в высокопроизводительном процессоре и графическом адаптере без использования специализированных систем охлаждения. Многочисленные попытки освоить этот сегмент рынка показывают, что достичь идеального баланса - это настоящее искусство.


  Шасси ProArt FF04 от Xikii обеспечивает оптимальное соотношение мощности и охлаждения в корпусе высотой 369,5 мм, шириной 183 мм и глубиной 145 мм. При весе всего 7,5 кг конструкция FF04 предлагает независимые каналы воздуха для основных тепловых источников – процессора и видеокарты. В видео также представлена инновационная система крепления Clip, упрощающая управление кабелями при сборке.

  Можно с уверенностью сказать, что Xikii удачно смогло уменьшить размеры своего шасси, учитывая ограничения, которые это налагает на выбор комплектующих, куда входят материнская плата Asus ROG Strix B650E-I Gaming WiFi, блок питания из серии Asus ROG Loki и низкопрофильный кулер ID-Cooling IS 67-XT с высотой 67 мм. Учитывая название проекта, неудивительно, что корпус создан исключительно для установки видеокарт Asus ProArt.

#видеокарты #asus #корпус #компьютеры #железо #сборка #xikii industries
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