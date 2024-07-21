Со слов представителей компании, новая версия TrailSport будет еще лучше приспособлена для поездок на природу

Компания Honda сообщила о начале разработки нового поколения кроссовера Passport. Выпущены первые тизеры, на которых представлена версия TrailSport, оптимизированная для бездорожья. Ожидается, что премьера автомобиля состоится в начале 2025 года.

реклама

Внешний вид внедорожника подвергнется заметным изменениям. Он получит ярко-желтые дневные ходовые огни, которые станут характерной чертой модификации TrailSport, а также большой логотип Passport под решеткой радиатора, которая тоже будет обновлена, сохраняя шестиугольные элементы. На тизере также видны новые корпуса зеркал и рейлинги на крыше.





В Honda подчеркивают, что новая версия Passport TrailSport будет еще лучше подготовлена для загородных поездок, обещая прочную конструкцию, уникальные внедорожные характеристики и ряд инновационных функций. Другие детали пока остаются неизвестными.

Текущий Passport, основанный на платформе более крупного Pilot и пикапа Ridgeline, появился в конце 2018 года. В 2021 году кроссовер получил свою первую версию TrailSport с улучшенной подвеской и полным приводом. В 2023 году внедорожный потенциал был еще более усилен. Под капотом автомобиля установлен стандартный 3,5-литровый V6 мощностью 284 лошадиных сил с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.