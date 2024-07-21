В будущем ожидается, что эта же модель попадёт и на рынок Российской Федерации





Автоконцерн Chery начал предпродажи нового электроседана Exeed Sterra ES 2025 года в Китае. Эта премиальная четырёхдверная модель, выпущенная на внутренний рынок в конце минувшего года, получила обновленные комплектации, при этом была исключена младшая версия электромотора и два менее мощных аккумулятора. Стартовая стоимость автомобиля выросла всего на 100 юаней, составив почти 226 тысяч юаней, что примерно 2,7 млн рублей. В Российской Федерации этот электромобиль будет представлен под названием Exlantix ES.

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Первоначально Exeed Sterra ES предлагался в пяти вариантах: заднеприводные Air, Plus, Max и Max+, а также полноприводная Ultra. Первые два обладали электромотором мощностью 252 лошадей, следующие две - 313 лошадиных сил, а максимальная версия имела систему с двумя моторами общей мощностью 480 лошадок. После обновления модельного года Exeed Sterra ES стал доступен в четырех новых комплектациях с базовой 77-киловаттной батареей, обеспечивающей до 680 км пробега для заднеприводных версий и 605 км для полноприводной.

Флагманский автомобиль оснащён стандартным аккумулятором мощностью 100 киловатт-часов, что позволяет ему проехать до 710 км. За дополнительную плату этот блок можно установить на электромобили с одним мотором, увеличив запас хода до 880 км.





В результате улучшений электромобиль получил 4 варианта в цветах кузова и 2 модификации оформления интерьера, а также колеса диаметром 21 дюйм. Расширен и комплект оборудования: к примеру, лидар, который ранее предлагался только в топовой версии, теперь входит в состав комплектации Pro City Intelligent Driving. Реальные продажи начнутся в Китае во второй половине августа. Самая дорогая версия Exeed Sterra ES будет стоить 309 900 юаней, примерно 3,7 млн рублей, что на 29 900 юаней выше стоимости старой версии.

В России модель Exlantix представлена как отдельный суббренд Chery и не имеет связи с Exeed. Несмотря на то что публичная презентация седана ES состоялась, информация о начале продаж пока отсутствует. На официальном сайте указано, что в Российской Федерации будет доступна версия мощностью 480 лошадиных сил и с запасом хода в 530 километров.