Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Chery начала предпродажи своего нового электрического седана Exeed Sterra ES 2025 в Китае
В будущем ожидается, что эта же модель попадёт и на рынок Российской Федерации


  Автоконцерн Chery начал предпродажи нового электроседана Exeed Sterra ES 2025 года в Китае. Эта премиальная четырёхдверная модель, выпущенная на внутренний рынок в конце минувшего года, получила обновленные комплектации, при этом была исключена младшая версия электромотора и два менее мощных аккумулятора. Стартовая стоимость автомобиля выросла всего на 100 юаней, составив почти 226 тысяч юаней, что примерно 2,7 млн рублей. В Российской Федерации этот электромобиль будет представлен под названием Exlantix ES.

реклама

  Первоначально Exeed Sterra ES предлагался в пяти вариантах: заднеприводные Air, Plus, Max и Max+, а также полноприводная Ultra. Первые два обладали электромотором мощностью 252 лошадей, следующие две - 313 лошадиных сил, а максимальная версия имела систему с двумя моторами общей мощностью 480 лошадок. После обновления модельного года Exeed Sterra ES стал доступен в четырех новых комплектациях с базовой 77-киловаттной батареей, обеспечивающей до 680 км пробега для заднеприводных версий и 605 км для полноприводной.

  Флагманский автомобиль оснащён стандартным аккумулятором мощностью 100 киловатт-часов, что позволяет ему проехать до 710 км. За дополнительную плату этот блок можно установить на электромобили с одним мотором, увеличив запас хода до 880 км.


  В результате улучшений электромобиль получил 4 варианта в цветах кузова и 2 модификации оформления интерьера, а также колеса диаметром 21 дюйм. Расширен и комплект оборудования: к примеру, лидар, который ранее предлагался только в топовой версии, теперь входит в состав комплектации Pro City Intelligent Driving. Реальные продажи начнутся в Китае во второй половине августа. Самая дорогая версия Exeed Sterra ES будет стоить 309 900 юаней, примерно 3,7 млн рублей, что на 29 900 юаней выше стоимости старой версии.

  В России модель Exlantix представлена как отдельный суббренд Chery и не имеет связи с Exeed. Несмотря на то что публичная презентация седана ES состоялась, информация о начале продаж пока отсутствует. На официальном сайте указано, что в Российской Федерации будет доступна версия мощностью 480 лошадиных сил и с запасом хода в 530 километров.

#россия #китай #автомобили #рынок #транспорт #cherry #exeed sterra es 2025
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Марсоход случайно разбил камень и обнаружил желтые кристаллы в марсианских породах
6
«Варшавянки» РФ активно действуют у британских островов, пишет обозреватель National Interest
2
Смартфоны Samsung Galaxy получат спутниковую связь в Android 15 и One UI 7
+
ВВС США сформируют в Южной Корее «суперэскадрилью» из 31 истребителя F-16
4
Почти всё российское судостроение реализуется силами Объединённой судостроительной корпорации
2
8 ГБ VRAM уже недостаточно для современных игр — мощь GPU ограничена эффектом "бутылочного горлышка"
29
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
2
«Полиметалл» удваивает мощности: свердловская фабрика вышла на новый уровень
+
Новозеландская компания испытывает суборбитальный беспилотник Mk-II Aurora на скорости 3 Маха
2
РИА Новости: Военным инженерам РФ попал в руки дрон-дальнолет ВСУ с реактивным двигателем
+
Суперкар Xiaomi SU7 Ultra разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Bugatti Chiron и Tesla Model S Plaid
+
Marvel Studios за неделю до премьеры выпустила финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха»
+
Reutres: США и Япония не могут нарастить производство ракет для Patriot из-за дефицита комплектующих
1
GeForce GTX 1650 смогла запустить ААА-игровые новинки 2024 года с высоким FPS
3
Россияне стали получать в несколько раз меньше мошеннических звонков после уничтожения ТЭЦ и ГЭС на Украине
+
Bloomberg: В США хотят развернуть новые системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
4
Новый пропеллер китайских ученых экономит 300 тонн топлива ежегодно
1
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
2
В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр номиналом 45 долларов
1
Учёные обнаружили ещё один редкий объект во вселенной – черную дыру средней массы
+

Популярные статьи

GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
103
Windows XP в 2024 году - Часть 2
18
Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх
31
АТ: США не способны вести войну за Тайвань - у них просто не хватит ракет, чтобы противостоять Китаю
+
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
289
Одесса на фоне “роста симпатий к уклонистам” становится лидером сопротивления мобилизации в ВСУ
6
Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
4
Акценты НАТО сместились - теперь главная угроза альянса - Китай
+
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
4
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
3

Сейчас обсуждают

Легенда
15:59
кало игра. но прошёл на ультрах в 2к. пойдёт.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
15:56
В Still Wakes the Deep в районе погрешности +1фпс где-то.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Павел Хамлов
15:55
Такие же как и в системе стоят. Игре важно название процессора?
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Свириг Тевтонов
15:53
Компания Cellebrite не может разблокировать ни один iPhone, работающий под управлением iOS 17.4
Легенда
15:52
эта калоигра на любой балалайке работает. необязательно амудекал за 100к покупать. чувствуешь как пуку лизину нюхнул?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
15:49
Во Flintlock: The Siege of Dawn вроде не изменилось.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Eisbrecher
15:44
Там реально такая убогая графика, или это ютуб так пожал? А, фср. Ясненько.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
15:44
Блин, это фиаско, братаны, в Ривен тоже +4-5 фпс
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
l33t_h4x00r
15:42
Минусы = перепись идиотов.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
l33t_h4x00r
15:41
в пещере обнаружен сапожок Пончика
На Луне обнаружена огромная пещера, пригодная для создания лунной базы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем