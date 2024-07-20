В компании заявили, что данный план оказался слишком оптимистичным для реализации

Ford намерен изменить стратегию по электрификации своего модельного ряда в Европе. Как сообщил в интервью британскому изданию Марин Гьяя, руководитель подразделения Model E, ранее запланированный полный переход на электромобили к 2030 году оказался слишком оптимистичным. По этой причине компания вновь сосредоточится на создании новых гибридных автомобилей.

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Объявление о желании полностью перейти на электромобили в Европе было сделано Ford в 2021 году. Однако, как отметил Гьяя, осуществить этот план оказалось сложным как для компании, так и для клиентов, поскольку высокая стоимость батарей и отмена государственных субсидий делают спрос непредсказуемым. "Весь сектор испытал это на себе", - добавил он.

В ответ на текущие условия Ford решил предоставить своим клиентам выбор между различными типами двигателя и разрабатывает новую платформу, поддерживающую несколько энергосистем. Первая модель на этой платформе появится в 2027 году, производство будет организовано на заводе в Валенсии, где сейчас выпускают кроссовер Kuga, срок производства которого истечет в 2026 году.

Ранее глава Ford Europe Мартин Сандер также обсуждал возможность сохранения двигателей внутреннего сгорания после 2030 года, однако к 2035 году из-за требований законодательства компании придется переключиться на электромобили, за исключением моделей с синтетическим топливом. В линейке Ford в Европе на данный момент есть три электрокара: Mustang Mach-E, Explorer и новый купеобразный Capri.