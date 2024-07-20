О проблемах не сообщало только американское Министерство обороны

В пятницу несколько федеральных агентств Соединённых Штатов Америки стали жертвами масштабного сбоя в работе технологий, вызванного проблемным обновлением ПО от компании CrowdStrike Holdings Inc., что нарушило функционирование глобальных компьютерных сетей.

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Сотрудники Федерального бюро расследований и Министерства юстиции, как и многие другие по всему миру, столкнулись с "синим экраном смерти", попытки войти в систему на своих устройствах в утренние часы оказались безуспешными. Ответственные лица в Министерстве юстиции усиленно трудились над устранением неполадок, однако, не могли гарантировать, когда это будет сделано; в то же время, работники могли получать доступ к электронной почте с помощью мобильных устройств.

По информации журналистов, министерство уведомило своих сотрудников о том, что это происшествие затронуло не только его, но и клиентов CrowdStrike из числа правительств и компаний по всему миру. В то время как IT-директор министерства искал решения проблемы, было отмечено, что не всех пользователей это затронуло, и что департамент восстанавливает работоспособность пострадавших устройств. Определённые трудности испытывали практически все ведомства США, исключением стало лишь Министерство обороны, которое не сообщало о каких-либо сбоях в своей системе.