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Zelikman
Micron выпустила новый M.2-накопитель формата 2230 Gen4 NVMe
Crucial P310 является одним из лучших решений для миниатюрных ПК, ноутбуков и портативных игровых консолей

  Компания Micron представила свою новейшую разработку в области хранения данных, ориентированную на игровые карманные ПК, мини-компьютеры и ультрапортативные устройства. Вышедший недавно SSD Crucial P310 формата 2230 Gen4 NVMe заявляет о впечатляющих характеристиках скорости и емкости в компактном корпусе M.2.

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  Эта модель привлекает внимание своим небольшим размером, при этом не теряя в производительности. По утверждению Micron, P310 является самым быстрым SSD 2230 Gen4 на рынке, демонстрируя последовательную скорость чтения до 7100 МБ/с и записи до 6000 МБ/с.

  Накопитель также предлагает до 1 миллиона IOPS, что особенно важно для быстрого старта игр и плавного игрового процесса. Обсуждения по поводу реального статуса P310 как «самого быстрого» продолжаются, поскольку диск IRDM, выпущенный ранее, возможно, имеет некоторое преимущество. Тем не менее, случайная производительность Crucial может оказаться намного более полезной для геймеров.

  P310 идеально подходит для таких устройств, как Steam Deck и ROG Ally, предлагая до 2 ТБ пространства для игр. Этот SSD также может стать отличным дополнением для тонких ноутбуков и мини-ПК. Он использует передовую 3D NAND и контроллер от Phison, обеспечивая баланс между энергопотреблением и производительностью. Новинка уже доступна в магазинах и предлагается с пятилетней гарантией.

#технологии #ssd #micron #crucial #p310 m.2 nvme
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