За последние сутки освобождено свыше 6 квадратных километров на Северском направлении

С линии боевого соприкосновения поступают сведения о непрекращающемся наступлении российских вооружённых сил в направлении Северска. Вслед за освобождением Раздоловки, расположенной к югу от этого города, российские войска, согласно последним данным, одержали победу над украинскими формированиями в Ивано-Дарьевке.

реклама

Есть информация, что этот посёлок, находящийся на юго-востоке Северска, теперь полностью контролируется российскими силами. За последние 24 часа на этом участке передовой линии было освобождено не менее 6 квадратных километров территории.

Тем временем киевские войска сохраняют позиции на высотах к северу от Ивано-Дарьевки. Украинские источники утверждают, что именно на этих высотах вооружённые силы Украины строят основную оборонительную линию, рассчитывая, что российские соединения столкнутся с множеством трудностей.

Российская артиллерия, включая реактивные системы залпового огня, активно атакует позиции группировки ВСУ на высотах к северу от Ивано-Дарьевки. Также применяются тяжелые огнемётные системы ТОС-1 «Солнцепёк», что делает перегруппировку украинских сил крайне сложной и приводит к значительным потерям. Тем временем, украинские политики всё чаще критикуют главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, за неспособность разработать эффективный план действий для замедления российских войск.