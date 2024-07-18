Сообщается, что модели Exlantix ES получит некоторые модификации перед выходом на российский рынок

Автомобильный холдинг Chery, который владеет дочерним брендом роскошных электрокаров Sterra, также известным как Exlantix, объявил о предстоящем обновлении своей первой модели — седана ES. Продажи этого батарейного четырёхдверного автомобиля стартовали в Китае в конце прошлого года. Предполагается, что дизайн электрокара останется практически неизменным, но могут быть внесены изменения в комплектацию силовых установок и аккумуляторов. По информации от Autohome, начнется прием предварительных заказов в ближайшие дни.

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Основное новшество в дизайне электрокара — расширение цветовой палитры кузова, которое будет обогащено яркими оттенками красного, фиолетового и синего. Также возможно появление новых 21-дюймовых колесных дисков. В интерьере будет предложено использование красно-черной цветовой гаммы, которая ранее не использовалась.

Предварительная информация указывает на сокращение количества комплектаций и вариантов силовых установок, хотя на данный момент анонсированы только два вида аккумуляторов — базовый на 77 кВт и 100-киловаттный для топовых версий. На старте продаж у Sterra ES было несколько вариантов батарей с ёмкостью от 60 до 100 кВт. Изменения в мощности силовых установок пока не были подтверждены. В настоящее время для этого электрокара доступны версии с одним или двумя моторами мощностью от 252 до 480 лошадиных сил. Также известно о планах производителя расширить возможности комплектации седана: в частности, система LiDAR, ранее доступная только для версий представительского класса ES, будет доступна и для средних комплектаций.

Продажи Exlantix ES в России должны начаться в ближайшие месяцы - марка уже формирует отдельную дилерскую сеть. В России планируется продавать только 480-сильную версию седана с запасом хода до 530 километров, пневматической подвеской и обширным набором водительских помощников. Цены пока не были объявлены.