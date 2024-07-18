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Zelikman
В ближайшие дни начнётся новая экспедиция к обломкам Титаника в Атлантическом океане
Команда RMS должна будет провести трехмерное сканирование и съемку Титаника, а также изучить его изменения за последние годы


  На этой неделе два подводных беспилотных аппарата будут погружаться на глубину Атлантического океана для проведения трехмерного сканирования и съемки Титаника. Эта миссия, осуществляемая корпорацией RMS Titanic, Inc, является первым путешествием к затонувшему кораблю после трагического инцидента с подводной лодкой Titan от компании Oceangate в прошлом году, в результате которого погибли пять туристов. Это также первая экспедиция RMS с 2010 года.

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  Хотя управляемые издалека аппараты RMS не имеют экипажей на борту, для выполнения своих обязанностей им необходима команда из семи человек. Экипаж спустился на дно Атлантического океана над обломками прошлой ночью и готов начать исследование.

  Команда RMS стремится изучить изменения в обломках, произошедшие с момента последней миссии в 2010 году. Их интересует процесс деградации корабля, который пучина сумела относительно хорошо сохранить с того момента, как лайнер затонул в 1912 году. Экипаж особенно заинтригован возможным появлением новых точек доступа внутрь судна из-за коррозии или гниения.


  Кроме того, они планируют изучить воздействие корабля на экосистему дна океана. В планах команды также включены регистрация новых видов морской жизни и изучение обломков Титаника. Также планируется установить на дне океана мемориальную доску в честь Поля Наржоле, бывшего директора по исследованиям в RMS Titanic, Inc, погибшего на борту Титана.

  Жизнь и безопасность экипажа обеспечивают управляемые издалека аппараты RMS, которые являются важным элементом экспедиции . Каждый из подводных аппаратов оснащен множеством камер и освещением для получения качественных изображений в высоком разрешении 65K. Технологии на борту были разработаны за десятилетие с момента последней миссии команды.

  Команда RMS намерена извлечь артефакты с обломков для использования их в выставке "TITANIC: The Artifact Exhibition" в Лас-Вегасе и Орландо. Также у них есть передвижная выставка, включающая различные экспонаты, в том числе 15-тонный кусок корпуса Титаника.

#титаник #океан #экспедиция
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