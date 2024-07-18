Хоть зверёк и не сумел проникнуть внутрь автомобиля, владельцу придётся потратиться на ремонт своего пуленепробиваемая транспортного средства

Любопытное событие произошло в штате Миннесота. Группа енотов пыталась проникнуть в защитную шторку электрокара от бренда миллиардера Илона Маска - Tesla Cybertruck, вероятно, в поисках еды, сообщил владелец автомобиля. Теперь ему придется провести необходимый ремонт, чтобы вернуть автомобилю первозданный вид.

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Семья отправилась на пикник на своем Tesla Cybertruck. На следующее утро они обнаружили царапины и следы лап на задней части машины. Пластиковая защита кузова оказалась поцарапанной и частично прогрызенной. Животное не смогло проникнуть внутрь машины, но на ремонт всё же придётся потратиться.

В социальных сетях сразу же начали шутить в комментариях. Некоторые указали на то, что "пуленепробиваемая" Tesla не смогла защититься от маленького зверька. Другие отметили, что еноты не пытаются проникнуть в другие пикапы, предположительно, потому что они не похожи на "мусорные контейнеры".

Один из поврежденных автомобилей Tesla Cybertruck будет выставлен на аукционе по продаже битых автомобилей в Соединённых Штатах Америки. В результате аварии пикап перевернулся через крышу и получил серьезные повреждения. Это не первый случай опрокидывания данной модели.