Сообщается о поражении военной инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской области.

В ночь c 17 на 18 июля проведены воздушные удары по объектам ВСУ в различных регионах. По некоторым данным, взрывы были слышны в Днепропетровской области, в районе Кривого Рога. Это уже не первый раз, когда этот район подвергается авиационным атакам. Ранее здесь была атакована инфраструктура военного аэродрома с самолетами и вертолетами ВСУ. Есть вероятность, что и на этот раз атаковали именно аэродром.

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Взрывы также прогремели в городе Днепропетровске. Сообщается о налетах на объекты, где размещается личный состав украинских вооруженных сил, а также на объект, где проводится ремонт военной техники. Также была проведена серия атак на военные объекты в Кременчуге. Этот город является вторым по численности населения в Полтавской области. Местные источники сообщают о трех прилётах, в результате одного из них произошел пожар с повторной детонацией. Предполагается, что был поражен склад с оружием и боеприпасами.

Также фиксировались налеты на военные объекты в Харьковской области, где для поражения целей использовались фугасные авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Вероятно, Воздушно-Космические силы вновь уничтожали позиции украинских войск, находящиеся на пути российской армии.