Сообщается, что выпуск машин начнётся уже в сентябре, а производственные мощности позволят выпускать по 2,5 машины в час. Постепенно темп производства будет увеличиваться.

Массовое производство удлиненных легковых автомобилей Lada Aura в Тольятти начнется в текущем сентябре, как сообщают представители АвтоВАЗа. Производство новой модели будет осуществляться со скоростью 2,5 машины в час с возможностью увеличения объема поставок.

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В течение 2024 года предприятие планирует выпустить около 3 тысяч машин Lada Aura, включая модификации для использования в такси. АвтоВАЗ имеет возможность увеличить темп производства до 5 автомобилей в час, однако, это будет возможно только при наличии гарантированного спроса. Для этого необходимо, в первую очередь, внести изменения в законодательство о государственных закупках автомобилей, чтобы отдавать предпочтение максимально локализованным моделям, а также внести правила для такси, которые позволят регулировать выбор моделей для таксопарков в зависимости от степени локализации.

Накануне президент России Владимир Путин протестировал автомобиль Lada Aura, прибыв на нем на открытие новой части трассы М-11 в районе Твери. Согласно представителям Кремля, выбор пал на эту модель, так как в тот день также открывалась новая дорога - объезд Тольятти, который станет частью трассы М-5.

Президент ездил на тестовой версии, но, как уточнили на АвтоВАЗе, автомобиль был в полной готовности. Эта модель Aura оснащена двигателем мощностью 122 л.с. объемом 1,8 литра, с автоматической коробкой передач и отечественной аудиосистемой премиум-класса, а салон обит кожей российского производства.

Помимо Aura, в текущем году у АвтоВАЗа также есть планы по началу массового производства электрической Lada E-Largus и Niva Legend, которая будет продаваться под названием Niva Sport. Некоторые уже выпускаемые модели будут оснащены дополнительными функциями, например, Vesta начнут комплектовать отечественной системой ESP.