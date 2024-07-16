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Zelikman
В ближайшие месяцы на рынок выйдет новый электрический кроссовер Chery iCar 03T
На ресурсах китайского министерства промышленности появились фотографии и некоторые спецификации автомобиля.

  Электрический кроссовер Chery iCar 03T, предназначенный для езды по бездорожью, был представлен весной на автосалоне в Пекине и готовится к выходу на рынок Китая. В местном Минпроме появились новые изображения и обновленные характеристики этого автомобиля. По информации из Car News China, продажи этой новинки начнутся в ближайшие месяцы.

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  Модификация iCar 03T отличается от обычной версии iCar 03, которая появилась в конце зимы, более агрессивным дизайном бамперов, накладками на колесные арки и измененной подвеской. На сертификационных фотографиях автомобилей из Пекина отсутствует экспедиционный багажник, который был установлен ранее.

  Дорожный просвет увеличился на 15 мм по сравнению с iCar 03, достигнув 200 мм. Покупателям будут доступны диски диаметром 18 и 19 дюймов. Углы въезда и съезда составляют 26 и 28 градусов соответственно, хотя на презентации заявлялось о 28 и 31 градусе. Установка тягово-сцепного устройства снизит угол до 21 градуса. Полноприводный кроссовер способен буксировать прицеп весом 1600 кг с тормозами или 750 кг без них.

  Chery iCar 03T сохраняет колесную базу размером 2715 мм, но имеет небольшие изменения в других размерах. Длина может быть либо 4380, либо 4433 мм в зависимости от наличия багажного бокса на пятой двери. Ширина автомобиля составляет 1916 мм, а высота – 1741 мм.

  Электродвигатели остаются такими же. Базовая версия с приводом на задние колеса развивает 184 лошадиных сил, а версия с полным приводом имеет дополнительный 95-сильный двигатель на передней оси, общая мощность составляет 279 лошадей. Детали о батарее CATL не раскрываются, но известно, что запас хода выше 500 километров. У обычной версии iCar 03 с полным приводом такой пробег возможен с батареей емкостью 69,77 кВт-ч. T-версия должна получить аналогичную или более емкую батарею.

  Одним из новых продуктов Chery станет трехрядный кроссовер Tiggo 8L, бензиновая версия гибрида Fulwin T9. Дизайн и характеристики этой модели уже представлены, а заказы в Китае будут приниматься с 17 июля.

#китай #техника #автомобили #рынок #транспорт #chery #icar 03t
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