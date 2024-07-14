Вероятно, что после старта продаж в Китае, автомобиль будет представлен и на российском рынке

Британская компания MG, принадлежащая китайскому концерну SAIC, планирует расширить свою линейку электромобилей с выпуском компактного кроссовера под названием S5. Новая модель ещё не была официально представлена, но о ней уже известно благодаря информации из базы данных китайского Министерства промышленности и информационных технологий. Согласно Car News China, буква "S" в названии автомобиля может указывать на то, что он будет доступен не только в Китае, так как ранее SAIC уже переименовывал кросс-купе R7 под названием MG S9 EV для европейского рынка.

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MG S5 имеет уникальный дизайн передней части, похожий на дизайн батарейного хэтчбека MG 4 EV, с которым, вероятно, новый кроссовер будет иметь схожую платформу. Он имеет многоуровневую оптику и разделенные воздухозаборники в бампере. Двери украшены рельефными выступами, а задние фонари выполнены в виде широкой полосы через всю заднюю часть автомобиля. Габариты MG S5 составляют 4476x1849x1621 миллиметр, с колесной базой 2730 мм. Это делает кроссовер длиннее на 189 мм, шире на 13 мм и выше на 117 мм, чем хэтчбек. Покупатели смогут выбрать колеса диаметром 17 или 18 дюймов с несколькими вариантами дизайна. Также будет доступна панорамная крыша в качестве опции.

MG S5 будет оснащен единственным 170-сильным электромотором от United Automotive Electronics, который приводит задние колеса в движение, обеспечивая максимальную скорость 170 километров в час. Вес кроссовера от 1615 до 1740 килограмм говорит о различной емкости установленных батарей, производимых совместным предприятием SAIC и CATL.

В России MG предлагает бензиновые седан MG 5, лифтбек MG 6 и кроссовер MG ZS. К ним в скором времени добавится электрический родстер Cyberster. Также может появиться вариант купе Cyber GTS с жесткой крышей, который уже был показан в виде концепции на Фестивале Скорости в Гудвуде.