Сообщается, что огневом мешке оказались подразделения 116-й бригады украинских сил

Войска России начали наступление на севере от Купянска. Они двигаются со стороны населенных пунктов Ольшана и Лимана первого, огибая Синьковку с двух направлений.

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На данный момент основной группировкой украинских вооруженных сил на данном участке линии боевого соприкосновения - подразделения 116-й бригады. Артиллерия и боевая авиация российских войск наносят поражения по южной части Синьковки и окрестностям, где размещена вышеупомянутая бригада. Артиллерийские удары идут с двух сторон, также используются корректируемые авиационные бомбы, равняющие с землёй все укрепления ВСУ.

Благодаря успешным действий российских бойцов, продвижение составило около 1 километра в глубину, что позволило окружить войсковые части 116-й бригады. Украинские формирования оказались в огневом кольце, организованном Российской армией. Судя по всему, если киевские силы не сумеют выскользнуть с данного района, вся группировка Вооруженных сил Украины окажется разгромлена.

Параллельно с этим российские подразделения идут к Купянску с юго-востока. После освобождения Новоселовки и Песчаного до южной окраины города осталось всего 14-15 километров. Дороги в направлении Купянска-Узлового уже находятся под частичным контролем российских вооруженных сил.