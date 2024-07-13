Однако отмечается что не все версии данной серии будут ими укомплектованы

Производитель "АвтоВАЗ" планирует установить подушки безопасности во все внедорожники семейства LADA Niva до конца текущего года. Эту информацию сообщают эксперты, ссылающиеся на заявление представителя завода. Вместе с этим стоит отметить, что в серийном выпуске модификации Niva Legend будет добавлена только водительская подушка безопасности, в то время как Niva Travel получит и водительскую, и пассажирскую подушки безопасности.

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Недавно были опубликованы фотографии нового руля с тремя спицами, который, по словам источников, предназначен для Niva Travel. Вероятно, такое рулевое кольцо будет устанавливаться на версии внедорожника без подушек безопасности, возможно, что данные опции будут доступны только в средних и верхних комплектациях.

Также в четвертом квартале "АвтоВАЗ" запустит в производство самую полную комплектацию LADA Granta. Ранее сообщалось, что Granta Luxe будет оснащена, к примеру, климат- и круиз-контролем, а также противотуманными фарами. Другие планы российского автопроизводителя включают запуск LADA Aura, начало производства электромобиля LADA E-Largus и начало продаж LADA Vesta с ESP из отечественных комплектующих.

Также в Тольятти предупредили о возможном повышении цен до конца третьего квартала. На заводе обещают не увеличивать цены выше уровня инфляции и не менять ценовую политику на базовые версии моделей.