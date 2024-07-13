Производитель "АвтоВАЗ" планирует установить подушки безопасности во все внедорожники семейства LADA Niva до конца текущего года. Эту информацию сообщают эксперты, ссылающиеся на заявление представителя завода. Вместе с этим стоит отметить, что в серийном выпуске модификации Niva Legend будет добавлена только водительская подушка безопасности, в то время как Niva Travel получит и водительскую, и пассажирскую подушки безопасности.
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Недавно были опубликованы фотографии нового руля с тремя спицами, который, по словам источников, предназначен для Niva Travel. Вероятно, такое рулевое кольцо будет устанавливаться на версии внедорожника без подушек безопасности, возможно, что данные опции будут доступны только в средних и верхних комплектациях.
Также в четвертом квартале "АвтоВАЗ" запустит в производство самую полную комплектацию LADA Granta. Ранее сообщалось, что Granta Luxe будет оснащена, к примеру, климат- и круиз-контролем, а также противотуманными фарами. Другие планы российского автопроизводителя включают запуск LADA Aura, начало производства электромобиля LADA E-Largus и начало продаж LADA Vesta с ESP из отечественных комплектующих.
Также в Тольятти предупредили о возможном повышении цен до конца третьего квартала. На заводе обещают не увеличивать цены выше уровня инфляции и не менять ценовую политику на базовые версии моделей.