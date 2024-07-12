Данная модель создана для гоночных треков, но также может использоваться и на общественных дорогах

Компания Mercedes-Benz представила спортивный купе Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+. Автомобиль с двигателем мощностью 612 лошадиных сил предназначен в основном для использования на треке, хотя его можно использовать и на общественных дорогах. Модель имеет усовершенствованную аэродинамику и охлаждение.

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Этот автомобиль считается спортивным в линейке компании Mercedes-Benz. Он отличается наличием дополнительных аэродинамических элементов, обеспечивающих больше прижимной силы. На модели размещен оригинальный передний бампер и большое антикрыло. Добавлены дополнительные радиаторы на передних колесных арках, на дифференциалах и раздатке. Они оснащены электрическими насосами для поддержания оптимальной температуры даже при экстремальной езде. Кроме того, увеличено число воздуховодов и вентиляционных прорезей.

Четырехлитровый мотор с двойным наддувом развивает больше мощности, чем у Mercedes-AMG GT 63. Крутящий момент увеличен до 850 нм. Ускорение до сотни занимает 3,2 секунды, до 200 километров в час - 10,9 секунды, предельная скорость достигает 317 километров в час. На Mercedes-AMG GT 63 Pro 4MATIC+ стандартно установлены керамические тормоза с шестипоршневыми механизмами спереди. Также в комплект входят облегченные кованые диски диаметром 21 дюйм и шины Michelin Pilot Sport 5, которые можно заменить на Pilot Sport Cup 2R.

Новинка оснащена спортивными креслами AMG Performance, кожаным рулем и микрофиброй. Несмотря на гоночные характеристики, Mercedes-Benz отмечает, что автомобиль удобен для повседневной езды. Также можно заказать задние сиденья со схемой посадки 2+2.