Сообщается, что у некоторых из данных машин могут быть проблемы с рулевым колесом

Инцидент с подушками безопасности от компании Takata снова вызвал беспокойство. Производитель BMW выявил, что опасные компоненты могут находиться в 394029 автомобилях модели 3 серии. Эти автомобили, выпущенные с 2005 по 2012 год, подлежат отзыву, сообщает Carscoops.

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Владельцам 378 тысяч автомобилей BMW различных моделей, выпущенных в период с 1 февраля 2005 по 16 декабря 2011 года, придется посетить сервис. Среди них 5677 BMW 335B, выпущенных с 25 июля 2008 по 11 августа 2011 года, а также 10 тысяч универсалов BMW, выпущенных с 23 августа 2005 по 29 мая 2012 года.

В США запретили эксплуатацию 8 тысяч старых автомобилей Honda из-за проблем с подушками безопасности. Отмечается, что проблема кроется именно в рулевом колесе M Sport. Компания планирует проверить все автомобили, которые были оснащены этим рулем с завода или были установлены позже по желанию владельцев. По оценкам, только 1% отзываемых автомобилей имеют данный дефект.

Пиропатрон подушки безопасности становится негодным при воздействии влаги и колебаний температуры. В результате при срабатывании подушки возникает опасность: металлические части пиропатрона могут прорвать его, поэтому возможно травмирование водителя и пассажиров. Дилерам приказано заменить подушки в рулевых колесах на автомобилях со сбойными компонентами.

Подобные проблемы с подушками безопасности были описаны уже почти десять лет назад, в 2016 году. Тогда же был отозван ряд автомобилей на российском рынке. В 2020 году отозваны 1652 машины BMW 3 серии кузова E46, проданных в России с января 1998 по декабрь 2000 года.