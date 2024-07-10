Компании необходимо разогнать Mistral более чем до 420 километров в час

Компания Bugatti уже показала свой новый гиперкар Tourbillon, но история силовой установки этого автомобиля еще не закончена. Сейчас проходят подготовку к запуску сборки последней модели Bugatti с двигателем W16 - родстера Mistral, который на данный момент проходит интенсивные тесты, включая попытку установить рекорд максимальной скорости среди серийных автомобилей с открытым верхом.

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Представители Bugatti заявляют, что Mistral сможет разогнаться до более чем 420 километров в час. Однако, для этого компании нужно найти подходящую трассу, на которой можно будет достичь максимальной скорости безопасно. Двигатель гиперкара уже прошел тесты на диностендах. Bugatti сообщила, что Mistral сейчас на финальной стадии испытаний перед стартом производства.

В рамках программы также проводятся дорожные тесты: один из прототипов уже проехал 32 тысячи километров по различным дорогам. В общей сложности запланировано пройти 40 тысяч километров: в компании считают, что большинство владельцев современных гиперкаров Bugatti не проезжают такое расстояние за весь период владения.

Также было объявлено, что Mistral успешно прошел краш-тесты по различным стандартам, принятым в Северной Америке и Европе, что позволяет сертифицировать гиперкар для общественных дорог.

Bugatti представила 1600-сильный Mistral еще в 2022 году. Планируется собрать всего 99 экземпляров родстера по цене от 5 миллионов долларов. Окончательной моделью с двигателем W16 должен стать гиперкар Bolide, испытания которого также еще не завершены, но он предназначен исключительно для гоночных треков.