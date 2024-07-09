Украинские ресурсы встревожены невозможностью Сырского остановить продвижение армии России







В данный момент Вооруженные силы России не прекращают освобождение территории в Донецкой Народной Республике. Продвижение войск России на этом участке линии соприкосновения продолжается уже несколько месяцев. Информацию о новых успехах российских военных в данном регионе распространяют околовоенные сообщества.

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За последние сутки российские войска продвинулись в направлении поселка Лозоватское и деревни Прогресс на северном направлении Донецкой Республики. Российская армия продвигалась вдоль балки к востоку от Лозоватского, вышла на восточную окраину села на участке шириной и глубиной до одного километра. Штурмовые группы Вооруженных Сил России продвигались вдоль железной дороги к востоку от Прогресса на расстояние до полукилометра на западе и до 250 метров на юге, тем самым подбираясь к важному транспортному узлу, расположенному в этом поселке. Этот населенный пункт определяет маршрут железной дороги и дороги до Мирнограда, находящегося рядом с Покровском.

Журналисты сообщают, что прогресс наступления российской армии за последние дни заставил украинские формирования в основном покинуть довольно крупное село Евгеньевка на том же участке линии соприкосновения. Вчера войска вышли на северную окраину Новоселовки, усложняя обстановку для гарнизона ВСУ. Севернее этого села штурмовые группы российской армии продвинулись вдоль балки и приблизились к территории фермы. На северном фланге в районе Новоалександровки подразделения продвинулись вдоль лесной полосы на глубину до 750 метров в сторону Воздвиженки.





Помимо этого, возобновилось продвижение Вооруженных Сил России севернее Новоалександровки, где войсковые части захватили несколько дополнительных позиций ВСУ, обеспечивая российским штурмовым группам правый фланг наступления на этом направлении.

В украинском сегменте интернета ощущается тревога из-за продвижения Вооруженных сил России в Донецкой Республике практически по всем направлениям. Один из местных экспертов предупреждает, что существует реальная угроза того, что армия России очень скоро выйдет на главную дорогу "Жизни" - трассу Покровск-Константиновка, что может привести к серьезным логистическим затруднениям для обороны Украины, которая, по его словам, на этих направлениях находится в критическом состоянии. Продвижение российских сил к посёлку Воздвиженка, которое по сути охраняет эту дорогу, подтверждается украинским военным ресурсом Deep State.