Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российские войска сумели провести наступления в районах поселков Прогресс и Лозоватское
Украинские ресурсы встревожены невозможностью Сырского остановить продвижение армии России



  В данный момент Вооруженные силы России не прекращают освобождение территории в Донецкой Народной Республике. Продвижение войск России на этом участке линии соприкосновения продолжается уже несколько месяцев. Информацию о новых успехах российских военных в данном регионе распространяют околовоенные сообщества.

реклама

  За последние сутки российские войска продвинулись в направлении поселка Лозоватское и деревни Прогресс на северном направлении Донецкой Республики. Российская армия продвигалась вдоль балки к востоку от Лозоватского, вышла на восточную окраину села на участке шириной и глубиной до одного километра. Штурмовые группы Вооруженных Сил России продвигались вдоль железной дороги к востоку от Прогресса на расстояние до полукилометра на западе и до 250 метров на юге, тем самым подбираясь к важному транспортному узлу, расположенному в этом поселке. Этот населенный пункт определяет маршрут железной дороги и дороги до Мирнограда, находящегося рядом с Покровском.

  Журналисты сообщают, что прогресс наступления российской армии за последние дни заставил украинские формирования в основном покинуть довольно крупное село Евгеньевка на том же участке линии соприкосновения. Вчера войска вышли на северную окраину Новоселовки, усложняя обстановку для гарнизона ВСУ. Севернее этого села штурмовые группы российской армии продвинулись вдоль балки и приблизились к территории фермы. На северном фланге в районе Новоалександровки подразделения продвинулись вдоль лесной полосы на глубину до 750 метров в сторону Воздвиженки.


  Помимо этого, возобновилось продвижение Вооруженных Сил России севернее Новоалександровки, где войсковые части захватили несколько дополнительных позиций ВСУ, обеспечивая российским штурмовым группам правый фланг наступления на этом направлении.

  В украинском сегменте интернета ощущается тревога из-за продвижения Вооруженных сил России в Донецкой Республике практически по всем направлениям. Один из местных экспертов предупреждает, что существует реальная угроза того, что армия России очень скоро выйдет на главную дорогу "Жизни" - трассу Покровск-Константиновка, что может привести к серьезным логистическим затруднениям для обороны Украины, которая, по его словам, на этих направлениях находится в критическом состоянии. Продвижение российских сил к посёлку Воздвиженка, которое по сути охраняет эту дорогу, подтверждается украинским военным ресурсом Deep State.

#сво #армия #бои #наступление #днр
+
Написать комментарий (0)
Army Recognition: Эстония разрабатывает систему ПВО с использованием искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай готовит космический таран для защиты Земли
1
Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Xiaomi готовит революцию: HyperOS 2.0 на подходе
9
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
8
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
3
В сложных климатических условиях Малый БАМ обрастает дополнительными путями
1
Bluetooth-колонки Xiaomi с IP67, звуком на 360 градусов и RGB-подсветкой появились на мировом рынке
+
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
+
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Генсек НАТО заявил, что никто не обещал Украине членство в альянсе через 10 лет
15
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
+
Криптоплатформа Celsius подает в суд на клиентов, которые забрали свои деньги до банкротства
1
Defence24: Украина получит от Германии больше новейших САУ RCH 155, чем предполагалось ранее
7
Застройщики объяснили, почему цены не упадут даже после завершения программы льготной ипотеки
11
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
2
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
3

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
14
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
29
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
Windows XP в 2024 году - Часть 1
24
Мое мнение о Pixel 7 Pro
7
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
65
Мое мнение о наушниках Sonos Ace
8
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
3
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
11

Сейчас обсуждают

Grotlon
14:35
И на чем основывано мнение, что Arrow Lake в играх будет медленнее? Мы знаем, что Lion Cove повысит IPC более чем на 14%, что объем L2 кеша увеличится на 50%.
Core Ultra 9 285K может разочаровать фанатов Intel, уступив в игровых тестах даже Ryzen 9 9950X
Александр Непогодин
14:32
у реалми явный кризис))) раз так начали клепать смартфоны и прибегать к старым "фитчам". Камеру перископ уже проходили и забраковали ибо все подвижное ломается!
Смартфон Realme GT 7 Pro будет оснащён аккумулятором емкостью 6000 мАч и зарядкой на 100 Вт
Макс Холод
14:29
Ну опять же, не буду кншн оправдывать АМД и говорить, что они никогда не будут хитрить, но я не понимаю, кто этот ужасный кал в виде блендера воспринимает как преимущество нвидиа, я эту прогу всем сер...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
beltar
14:27
Я, конечно, извиняюсь, но в условиях Луны искривление пространства-времени будет немного меньше в силу того, что Луна имеет массу в 1.1% массы Земли всего, ЕМНИП. Конечно, там будет немного другой ход...
Учёные выяснили, что время на Луне идёт немного быстрее, чем на Земле
vl
14:27
пурга не пурга, но другой то нет
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Артём Николаев
14:25
Прям как с Медведевым
Девятым президентом Ирана стал прозападный политик-реформатор - как это отразится на России
seryi-34
14:20
Как это нет конкурентов у 3080 за 35к, а как же rx 6900 xt за те же деньги?)))
Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
Дмитрий Полежаев
14:18
7 нм уже есть(правда не свои литографы, как в общем и в США)
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
El Grechko
14:17
Льготная ипотека сделана не для людей, а для застройщиков. Поэтому она неприменима к вторичке. Людям, нуждающимся в жилье, как раз она малополезна, а порой и вредна. Семьи, живущие в тесноте, предпочл...
Отмена льготной ипотеки оставит без доступа к жилью большинство работающих россиян
Александр Сечков
14:15
Да везде. ДЛСС 3.0 и ИИ это вообще основные двигатели продаж 4ххх поколения. А про них из каждого утюга вещалось.
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем