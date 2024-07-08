Сообщается о применении ракет Х-101, Х-22, Калибр, Искандер и гиперзвуковых боеприпасов Кинжал

Воздушно-Космические силы Российской Федерации нанесли масштабные ракетные удары по объектам военного назначения украинской армии в разных регионах Украины. Киев оказался особенно подверженным атакам. Украинские военные эксперты отмечают использование ракет X-101 и гиперзвуковых "Кинжалов".

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Известно, что одной из целей в Киеве стал аэродром Жуляны. Туда уже ударили не менее трех гиперзвуковых ракет "Кинжал", выпущенных с бортов МиГ-31. Кроме того, российские ракеты атаковали объекты в районах Житомира и Кировограда, где находится аэродром Канатово, используемый украинскими летчиками в качестве площадки для взлета. По данным украинских мониторинговых каналов, еще одна группа ракет направляется на Николаев и Одессу, где расположены важные военные объекты, включая склады ракет и техники.

Также активно применяются ОТРК "Искандер-М" по объектам ВСУ, вместе с этим сообщается о запусках ракет "Калибр". Известно о трех попаданиях "Искандеров" по объектам в районе Павлограда в Днепропетровской области. Там, по данным украинских источников, поражены промзона химзавода, склады и полигон, где готовятся сотрудники Национальной Гвардии. Кроме того, в Днепропетровске был атакован местный аэродром, который по масштабам является одним из самых крупных на Украине. Местные жители сообщают о значительном дыме над воздушной гаванью. Также произошел взрыв на заводе "Южмаш".

Заметно, что утренняя атака затронула не только военные объекты администрации Зеленского в тылу страны, но и цели непосредственно у линии соприкосновения. В частности, имеется информация о мощных прилётах на Новокраматорском машиностроительном заводе. По полученным данным, завод был подвергнут ракетному удару Х-22 с борта стратегического бомбардировщика Ту-22М3.