Сообщается, что посёлок был взят подразделениями группировки "Центр"

Во время боевых действий в окрестностях Донецкой Республики, Вооруженные силы Российской Федерации освободили посёлок Сокол, в который вошли бойцы соединения "Центр". Информация о этом поступила от пресс-службы Министерство обороны России.

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Штурмовые отряды нанесли удар по трем украинским формированиям, что привело к потере 415 человек среди военнослужащих ВСУ, ликвидированными и ранеными. Во время боестолкновения, российские войска также уничтожили несколько боевых машин, включая БМП Bradley, производства Соединённых Штатов Америки, два пикапа и несколько артиллерийских орудий.

Помимо этого отмечается, что группировка армии России, действующая на Донбассе, смогла отразить пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Бойцы соединения "Север" провели успешные операции на приграничных территориях, нанеся ущерб военной технике и личному составу украинских вооруженных сил и нацгвардии. В этих боях принимали участие также подразделения украинской 92-й штурмовой бригады и отряда ССО "Восток".

На юге не прекращает действовать группировка "Днепр", показывая хорошие результаты в освобождении территорий Запорожья и Херсонщины, которые находятся под контролем администрации Зеленского.

В целом, кроме захвата населённого пункта Сокол, масштабных изменений на полях сражений в зоне проведения Специальной Военной Операции не наблюдается.