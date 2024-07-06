В США опасаются, что не смогут контролировать ни криптоплатформу TON, ни само приложение Telegram.

Как сообщает издание Bloomberg, одним из лидеров рынка криптовалют в этом году оказался проект, связанный с компанией Telegram.

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Блокчейн Telegram Open Network (TON) стал объектом внимания криптовалютного сообщества даже на фоне общего роста сектора, когда Bitcoin достигал новых пиков перед последними снижениями. Благодаря доступу к 900 миллионам активных пользователей Telegram, стоимость активов в блокчейне TON увеличилась на 1400% за текущий год, временно превысив $1 млрд. Согласно информации, предоставленной Defillama и Coingecko, токен блокчейна вошел в десятку лидеров по рыночной капитализации после утроения с начала года. Само приложение Telegram входит в список пяти лучших приложений-мессенджеров в мире.

Успехи проекта TON возродили надежды на то, что Telegram, который долгое время был популярным приложением для обмена сообщениями в криптовалютной среде, может стать своего рода "суперприложением", объединяющим социальные взаимодействия, игры и финансовые инструменты, аналогично китайскому WeChat.

"Telegram - единственная большая платформа, свободная от ограничений для внедрения web3 в открытую сеть блокчейнов", - заявила Pantera Capital Management LP в своем майском сообщении, объявив о крупнейших инвестициях в покупку токенов TON. Сумму сделки Pantera не разглашала.

Telegram был основан в 2013 году российскими братьями Павлом и Николаем Дуровыми, которые собрали $1,7 млрд в 2018 году в одном из наибольших ICO, чтобы запустить проект под названием "Telegram Open Network". Вскоре проект стал предметом внимания Комиссии по ценным бумагам США. К 2020 году Telegram заключил соглашение с регулятором, вернув доходы от ICO и заплатив штраф в размере $18,5 млн. Фонд TON, который представитель назвал "выплеском" Telegram Open Network, появился год спустя, но "полностью отделен" как от Telegram Open Network, так и от Telegram, добавили они.

Вместе с этим, в США всё же опасаются, что нынешние владельцы проекта TON будут работать напрямую в интересах предпринимателей Дуровых, имеющих "русские корни".

В феврале этого года Telegram объявил, что будет использовать исключительно блокчейн TON для платежей, связанных с новой программой распределения доходов от рекламы. Сразу после этого основные показатели блокчейна значительно выросли. По данным TONStat, число ежедневных активных пользователей TON недавно превысило 350 000.



