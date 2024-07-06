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Zelikman
Сервис Яндекс Го открыл в Москве школу вождения электросамокатов
Среди упражнений для желающих есть "змейка", проезд через "лежачие полицейские" и пешеходные переходы.

  Сервис по аренде самокатов Яндекс Го начал проводить обучение вождению на самокатах в Москве. Школа находится в парке "Сокольники" и проводит занятия по выходным для всех желающих старше 18 лет.

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  На первом этапе учеников ознакамливают с правилами дорожного движения в отношении электросамокатов, а затем предлагают выполнить практические упражнения для закрепления знаний. Среди этих упражнений - "змейка", проезд через "лежачие полицейские" и пешеходные переходы.

  Занятия проходят на специально отведенной и огороженной площадке, где каждому участнику выдается защитное снаряжение. Инициативу сервиса уже поддержали в Комитете по транспорту Госдумы, в Научном центре безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и в Департаменте транспорта города.

  Ранее подобную школу вождения самокатов открыли в Санкт-Петербурге. В прошлом году эта образовательная инициатива запустилась в тестовом режиме, и около пяти тысяч человек посетили занятия школы в различных крупных городах.

  На фоне возросшего количества инцидентов с участием пользователей данных транспортных средств и сервисов, разработка программы обучения для любителей покататься на электросамокатах, было делом времени. 

#яндекс #транспорт #электросамокат #школа
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