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Zelikman
В одной из китайских провинций автомобили Tesla были включены в список закупок
Теперь данные транспортные средства могут официально использоваться сотрудниками коммунистической партии

  Автомобили компании Tesla Inc., произведенные в Китае, были выбраны для закупок правительством провинции, что дает возможность сотрудникам коммунистической партии купить их для официального использования.

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  Основной вариант спортивного кроссовера Model Y от Tesla был включен в список приобретения транспортных средств провинции Цзянсу на востоке Китая. Эта провинция является одной из крупнейших по объему ВВП и местом для многих местных поставщиков Tesla. Это показывает, что прежние опасения Пекина относительно безопасности автомобилей Tesla, принадлежащих иностранному производителю, могут быть разрешены. На протяжении многих лет автомобили Tesla были запрещены в некоторых правительственных и военных учреждениях из-за опасений, что камеры в них могут использоваться для шпионажа.

  Для включения в список автомобили должны были соответствовать определенным техническим характеристикам, таким как запас хода, скорость зарядки и стоимость. Это свидетельствует о том, что произведенные в Китае электромобили Tesla полностью признаны местным продуктом, как отметил Йель Чжан, управляющий директор компании Automotive Foresight в Шанхае. В список также были включены другие модели, работающие на новых источниках энергии, включая различные виды подключаемых гибридов, электромобили с аккумуляторными батареями и модели с увеличенным запасом хода, такие как Aito M7, выпущенный Huawei Technologies Co., и Galaxy L6 от Geely Automobile Holdings Ltd.

  Для соблюдения местных правил обработки данных Tesla, начавшая свою деятельность на рынке Китая несколько лет назад, создала центр обработки данных в Шанхае и всегда утверждала, что все данные хранятся и обрабатываются на территории Китая. Ранее в этом году Tesla выполнила еще одно важное требование по безопасности данных и конфиденциальности во время визита Илона Маска в Китай, когда получила одобрение на внедрение улучшенной функции помощи водителю. Однако перед тем, как эта функция будет доступна для потребителей, нужно внести некоторые технические и нормативные изменения.


#китай #tesla #илон маск #автомобили #транспорт
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