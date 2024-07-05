Такое развитие событий идёт вразрез с планами Соединённых Штатов по стремительной блокаде КНР в случае конфликта на Тайване

Власти Филиппин и Китая достигли соглашения по снижению напряженности в акватории Южно-Китайского моря. Об этом сообщили официальные представители обеих стран после встречи в Маниле, которая состоялась после последнего инцидента в спорной зоне.

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Ранее было заявлено, что указание на принятие мер по снижению напряженности в регионе было дано филиппинским президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Тем не менее, напряженность между Филиппинами и Китаем продолжает поддерживать правительство США, которое стремится укрепить свои позиции в регионе перед возможным конфликтом на Тайване.

В связи с этим командующий Корпусом морпехов армии Соединённых Штатов генерал Эрик Смит выделил приоритетные задачи, направленные на противодействие китайским действиям по контролю над островом Тайвань. Американские власти продолжают укреплять отношения с Филиппинами, Японией и Австралией для контроля над морскими путями в районе островов.

В преддверии вероятного конфликта в регионе Морская пехота США принимает решение отказаться от танков, поскольку они, по мнению Пентагона, не будут эффективными в возможных боевых столкновениях на Тайване. Вместо этого усиливаются вооружения американских войск в регионе более дальнего действия, такие как артиллерия, управляемые ракеты, беспилотники MQ-9A Reaper и радиолокационные станции.

Есть планы о создании трех группировок для Морской пехоты США, которые окажутся размещены на американском побережье и в Японии. Кроме того, планируется быстрое строительство 31-го нового десантного корабля и наращивание объемов выпуска снарядов.

Ранее также стало известно и о начале диалога между Китаем и Индией для урегулирования конфликта на границе.