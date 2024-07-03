По словам главкома, в украинских войсках недостаток мотивированных и квалифицированных военнослужащих и средств борьбы с БПЛА.

В течение последних дней Покровское направление представляет собой самую сложную ситуацию для украинских формирований, где возможен новый прорыв линии обороны. Эту информацию подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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Генерал провел недельное путешествие по передовой, посетив все "тяжелые" участки и проведя переговоры с командирами подразделений. С его слов, на всей линии боевого соприкосновения идут ожесточенные боестолкновения, с самой высокой активностью на Покровском участке. К этому добавляется еще Торецкое направление, где российская армия прорвала оборону ВСУ и продолжает наступление на город.

Как отметил Сырский, основной сложностью для армии на данный момент является отсутствие квалифицированных и мотивированных военных из-за серьёзных потерь. Дополнительно увеличилась протяженность линии соприкосновения, что негативно повлияло на ресурсы резервных сил, так как пришлось их разделить на новые участки.

"На данный момент основной проблемой для командиров всех уровней является набор в части и подразделения мотивированных, хорошо подготовленных военнослужащих", - заявил генерал.

Также он подчеркнул, что в боеспособных частях есть недостаток средств радиоэлектронной борьбы и ПВО, способных противодействовать российским ударным беспилотникам.