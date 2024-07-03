Данные значения превышают результаты 2023 года на 40%.

Государственная компания "Автодор" планирует собрать 105 миллиардов рублей за проезд по платным дорогам к концу 2024 года, сообщает информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя правления "Автодора" Вячеслава Петушенко. В 2023 году компания получила 75 миллиардов рублей от сборов, что означает рост на 40%.

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Согласно заявлению, сборы "Автодора" в 2023 году превысили запланированные показатели примерно на четверть. Это связано с увеличением тарифов и активизацией автомобилистов, которые всё больше путешествуют по стране, включая период отпусков. Эти тенденции будут сохраняться и в 2024 году.

Вячеслав Петушенко также отметил, что трафик по платным магистралям в первом полугодии 2024 года уже показал увеличение на 13-14%, особенно у грузовых автомобилей. Планы по сборам позволят компании привлечь инвесторов и профинансировать инфраструктурные проекты, такие как реконструкция участков трасс М-1, М-3 и М-4, а также проектирование новой магистрали по маршруту Джубга - Сочи.

В апреле было объявлено об увеличении стоимости проезда по платным магистралям на 8%. Тем не менее, компания заявила, что даже с увеличением тарифов, они остаются на уровне 25-50% ниже максимальных значений, установленных законом.