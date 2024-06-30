Сообщается, что подразделения приближаются к реке Волчья, несмотря на контратаки ВСУ.

Несмотря на все усилия, украинским военным не удалось вытеснить российские подразделения с позиций в Харьковской области. По данным различных информационных Telegram-каналов, интенсивные бои продолжаются как в Волчанске, так и на Липцевском направлении.

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Последние дни июня ознаменовались очень острой борьбой в Волчанске. Украинские формирования, получившие приказ из Киева освободить город любыми способами, бросили в атаку значительные силы, однако не смогли вытеснить российских военных. Хотя в некоторых районах предпринимались весьма активные действия ВСУ, наступательные группы "Бесстрашных" отбили атаки и продолжили наступление. В настоящее время продвижение к реке Волчья идёт полным ходом, удалось преодолеть примерно 100 метров.

Украинские военные не прекращают попытки отправить резервы через реку, однако армия России не даёт шанса совершить данный переход. За прошедшие сутки при форсировании реки Киев потерял около 25 человек. Интенсивно действовали артиллерия и FPV-дроны.

Ситуация под Липцами более спокойная, хотя Генеральный штаб ВСУ все еще пытается нанести удар в глубь обороны. Российские бойцы отразили одну контратаку, а также уничтожили временный пункт размещения украинских войск в районе Липцев. По имеющимся данным, авиация атаковала пункт несколькими заходами, но не сообщается о точных потерях ВСУ. Есть информация, что в момент авиаудара там находилось около 40 человек.

Отмечается, что украинская армия уже не так активно атакует, появились случаи отказа идти в атаку. Сообщения с передовой свидетельствуют, что идеалистов в основном ликвидировали в ходе Спецоперации, а мобилизованные не особо охотно идут против российской армии.