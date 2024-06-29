Данная техника позволит защитить военные суда от большинства воздушных угроз, включая ударные БПЛА

Международный форум морской военной техники "Флот-2024" проходил с 19 по 23 июня в уникальном месте - в музее военной славы и конгресс-центре в Кронштадте. На мероприятие съехались ведущие производители военной техники для российского флота и военно-морских сил других стран, а также представители ВМФ России, эксперты и журналисты.

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Более 300 организаций приняли участие в форуме, где было представлено свыше 2600 экспонатов. Было организовано множество круглых столов и конференций по различным темам, связанным с морской деятельностью. Около 50 тысяч человек и более 100 иностранных делегаций из разных стран посетили мероприятие. Экспозиция включала темы судостроения, авиации, оружия, систем управления и технологий.

Одной из основных задач для российского кораблестроения становится защита кораблей от воздушных и дроновых атак, о чем говорил президент Владимир Путин. Предприятия оборонного холдинга "Алмаз-Антей" презентовали новые разработки.

В рамках форума был представлен зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ на автономном модуле, который может устанавливаться на различные платформы, включая корабли. Делегации из разных стран с интересом изучали эту модель. Тор-М2КМ сможет защитить военные корабли от различных воздушных угроз, в особенности речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, чья активность продолжает расти с каждым месяцем.

Помимо этого, для испытаний систем противовоздушной обороны и оттачивания навыков экипажей, сложные маневры и тактику воздушных атак смогут имитировать универсальные мишенно-тренировочные комплексы "Адъютант", которые также были представлены на мероприятии.