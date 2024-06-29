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Zelikman
На форуме Флот-2024 были представлены зенитно-ракетные комплексы Тор-М2КМ для размещения на кораблях
Данная техника позволит защитить военные суда от большинства воздушных угроз, включая ударные БПЛА

  Международный форум морской военной техники "Флот-2024" проходил с 19 по 23 июня в уникальном месте - в музее военной славы и конгресс-центре в Кронштадте. На мероприятие съехались ведущие производители военной техники для российского флота и военно-морских сил других стран, а также представители ВМФ России, эксперты и журналисты.

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  Более 300 организаций приняли участие в форуме, где было представлено свыше 2600 экспонатов. Было организовано множество круглых столов и конференций по различным темам, связанным с морской деятельностью. Около 50 тысяч человек и более 100 иностранных делегаций из разных стран посетили мероприятие. Экспозиция включала темы судостроения, авиации, оружия, систем управления и технологий.

  Одной из основных задач для российского кораблестроения становится защита кораблей от воздушных и дроновых атак, о чем говорил президент Владимир Путин. Предприятия оборонного холдинга "Алмаз-Антей" презентовали новые разработки.

  В рамках форума был представлен зенитный ракетный комплекс Тор-М2КМ на автономном модуле, который может устанавливаться на различные платформы, включая корабли. Делегации из разных стран с интересом изучали эту модель. Тор-М2КМ сможет защитить военные корабли от различных воздушных угроз, в особенности речь идёт о беспилотных летательных аппаратах, чья активность продолжает расти с каждым месяцем.

  Помимо этого, для испытаний систем противовоздушной обороны и оттачивания навыков экипажей, сложные маневры и тактику воздушных атак смогут имитировать универсальные мишенно-тренировочные комплексы "Адъютант", которые также были представлены на мероприятии.

#техника #армия #оружие #флот #тор-м2км
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dimkahon
10:46
То есть, в той же Senua's saga увеличение фпс в два раза при абсолютно одинаковом качестве картинки не чудо? Или в так любимом красными КП2077 скачок фпс с 40 до 90 со всеми пачтрейсингами в 2К это не...
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genji
10:43
Ну так то, общий и тот, через который силу тока мерят, соединены через предохранитель и при подключении, как на картинке, увидим тоже самое. Понятно, что там жопорук отметился, но должно работать.
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Chimbаl_1
10:41
Бесспорно.одна из моих сущностей страдает умственным расстройством.К сожалению лечения избегает,а страдаем все
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glavhyilo
10:39
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Chimbаl_1
10:36
Я первая сущность Чумбы,может ну его нахер это пердоленье.айда отпиздим основную сущность и пойдем бухать.А то народ ржет с нас уже.третья тоже согласна сущность
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Islombek89
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Chimbal_2
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Nvidia&Intel Hater
10:09
А можно было просто твинка чумбала сделать,достаточно в логине одну букву на кириллицу с таким же начертанием заменить и зарегило бы думаю
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