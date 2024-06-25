В течение считанных секунд процессоры накаливались свыше 100 градусов и уходили в троттлинг, сбрасывая частоту ниже 1-2 ГГц

Не так давно на Тайване завершилась выставка компьютерного железа и электроники Computex 2024, на которой самые крупные компании, находящиеся на острие технологического развития, сумели представить свои новейшие и уникальнейшие продукты.

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Само собой, на данный выставке не могла не продемонстрировать свои чипы компания Intel, а вместе с ней и ряд её партнёров, как Asus, MSI или Acer, которые показали свои новые ноутбуки и компьютеры на базе центральных процессоров "Синего гиганта". Русскоязычному блогеру Даниилу Герасимову, соучредителю компьютерной мастерской "HappyPC", удалось самолично опробовать новые устройства от именитых брендов. Стоит отметить, что в отличие от большинства посетителей выставки, россиянину удалось тайком провести реальные стресс-тесты на данных аппаратах. Сами производители запрещают проводить тесты на своих устройствах, позволяя лишь мельком опробовать самые простейшие задачи.

Тем не менее, у Даниила получилось испытать в нагрузке продукты от Acer, а в частности нам демонстрируется модель Acer Travel Mate P6 с процессором Intel Core Ultra 7 165H. Необходимо сразу отметить, что модель ультрабука является весьма компактной и имеет элегантный дизайн, а значит покупатели могут не рассчитывать на эффективную систему охлаждения. Однако, при покупке данных устройств, клиент наверняка хотел бы получить заявленную производительность при выполнении рабочих задач.





При запуске стресс-теста, буквально в течение пары секунд температура центрального процессора перевалила за 100 градусов и Intel Core Ultra 7 165H ушел в троттлинг, опустив частоту ниже 1 ГГц, что говорит о невозможности запускать ресурсоёмкие приложения на подобных устройствах. Немногим лучше дела обстояли у модели с более энергоэффективным процессором Intel Core Ultra 7 155U. После начала теста ЦП также разогрелся выше 100 градусов за несколько секунд, но падение производительности в троттлинге оказалось не таким же критичным, частота опустилась до 1.6 ГГц, что тоже существенно. После этого температуре начала колебаться в районе 90 градусов.

По мнению YouTube-блогера, есть вероятность, что компании сумеют оптимизировать свои устройства и создать некий баланс, между температурами и производительностью. В противном случае, покупатели новых ультрабуков и ноутбуков без продвинутой системы охлаждения не смогут использовать весь потенциал новейших ИИ-чипов от Intel.