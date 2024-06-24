Новое оборудование позволяет прерывать связь между операторами и БПЛА противоборствующей стороны

Бойцы российской армии, находящиеся в зоне боевых действий, получили возможность применять новую технологию для отражения дронов. Эти улучшения уже установлены на боевых машинах пехоты БМП-3. Информацию сообщили представители компании "высокоточные комплексы".

реклама

Согласно официальным данным, в настоящее время все БМП-3 имеют специальные средства для блокировки управления дронами, однако, точные детали не были раскрыты. Ранее было объявлено, что каждая машина выходит с завода с дополнительными средствами защиты и аппаратурой, включая средства маскировки "накидка", которые помогают скрыть технику от тепловых сканеров. Эти улучшения являются результатом длительного использования бронетехники в реальных боевых условиях.

Пресс-служба холдинга отметила, что БМП-3 сейчас также оснащаются системой для блокировки связи с дронами, что делает их более эффективными в боевых действиях. БМП-3 считается основным вооружением пехоты на данный момент, наряду с БМП-2 с модулем "бережок". Обе боевые машины показали себя эффективно в сражениях.

БМП-3 имеет на вооружении 100-мм орудие и 30-мм автоматическую пушку, а также 7,62-мм пулемет. Она необходима для транспортировки бойцов, повышения их мобильности и безопасности на полях сражений, включая действия в условиях использования ядерного оружия и совместных атак с танками.