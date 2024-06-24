Сообщается, что компания заключила соглашение, о внедрении своих технологий в пять стран региона

Введение США новых правил экспортного контроля для передовых процессоров искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений привело к ограничению продажи подобных устройств китайским компаниям и теперь затрудняет их отправку в некоторые регионы Ближнего Востока. Однако, по последнему отчету, компания NVIDIA надеется на получение экспортной лицензии для реализации своей продукции, а в частности видеоускорителей для ИИ телекоммуникационному гиганту, ведущему свой бизнес во многих странах на Ближнем Востоке.

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NVIDIA подписала соглашение с компанией Ooredoo о "внедрении своей технологии ИИ" в дата-центрах пяти государств Ближнего Востока, согласно информации Reuters. Это партнерство представляет первое масштабное расширение NVIDIA в этом регионе, который оказался ограничен в экспорте процессоров ИИ и высокопроизводительных вычислений со стороны США. Однако неясно, как компания Ooredoo сможет недопустить китайские компании к таким GPU в облаке.

Электроэнергия также становится ключевым фактором, поскольку Ooredoo планирует вложить 1 миллиард долларов в увеличение мощности своего регионального центра обработки данных на 20-25 мегаватт, чтобы увеличить текущие 40 мегаватт до конца десятилетия. Компания готова утроить свои мощности в ближайшие годы, показывая стремление к установлению существенных вычислительных мощностей.