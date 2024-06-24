Сообщается, что силам ВСУ пришлось оставить свои позиции из-за больших потерь в живой силе





Подразделения российской армии не прекращают эффективно продвигаться по различным участкам линии соприкосновения. За последние сутки одним из таких направлений было продвижение к городской черте Красногоровки. Под давлением российских военных несколько укреплённых позиций ВСУ в западной части города были потеряны.

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Украинская сторона, понеся потери в живой силе, была вынуждена покинуть свои позиции вдоль нескольких улиц, включая улицу Покровскую (Чкалова) и улицу Суворова. Российские войска продвигаются на северо-запад в сторону Красногоровки, блокируя путь для киевских формирований, оставшихся в центре - на улицах Административной и Ярослава Мудрого.

Для снабжения своего гарнизона в Красногоровке у украинских вооруженных сил осталась лишь одна автодорога, если не брать в расчет недостроенных полевых путей. Эта дорога проходит со стороны поселков Желанного и Галицыновки.





На данный момент российская армия контролирует около половины территории Красногоровки и не прекращает наступление на других участках. Порядка 20% территории города остается под спорным контролем - так называемая серая зона. Основные позиции ВСУ остаются в северной и северо-западной частях города.

Тем не менее, Красногоровка продолжает оставаться единственным частично под контролем ВСУ городом, соприкасающимся с Донецком.