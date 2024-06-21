При определенных условиях эксплуатации, могут происходить перегревы электрических контактов топливного насоса, расположенного в бензобаке.

Сообщается о проведении отзыва автомобилей Bentley Bentayga, о котором объявил Росстандарт. Вероятная проблема с топливным насосом может привести к потере мощности двигателя или его полной остановке. Неисправные компоненты в кроссоверах будут заменены на новые, а за работу по ремонту возьмется компания AGR, представляющая Bentley в России.

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По данным Росстандарта, у Bentayga, при определенных условиях эксплуатации, могут происходить перегревы электрических контактов топливного насоса, расположенного в бензобаке. Это может привести к недостатку подачи топлива, что может привести к остановке автомобиля и увеличить риск возникновения аварии. Водители могут самостоятельно обнаружить проблему, например, по сообщениям на приборной панели или по сложностям с запуском двигателя.

Если проверка выявит неисправность в топливном насосе, то некоторые его детали будут заменены на новые, что исключит перегрев благодаря увеличенному запасу по электронагрузке. На официальном сайте уже опубликован список vin-номеров отзываемых автомобилей. Кроме того, компания AGR обещает уведомить владельцев о сервисной акции по электронной почте или по телефону. Проверке подлежат Bentley Bentayga, выпущенные с 2017 по 2022 год.

В начале июня в России также было объявлено о проведении отзыва автомобилей концерна Toyota. Производитель считает, что почти 4 тысячи внедорожников Land Cruiser и Lexus LX нуждаются в проверке автоматической коробки передач. Из-за неполадок автомобили могут продолжать движение даже при переводе селектора в нейтральное положение.