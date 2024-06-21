Сообщается, что всего будет выпущено 250 единиц, а их стоимость составит 3,8 миллиона евро





Bugatti показала свой новейший гиперкар получивший название Tourbillon, что означает "вихрь" на французском языке. Этот экземпляр стал преемником Bugatti Chiron и первый раз в истории бренда, гиперкар оснастили гибридным двигателем.

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Согласно представителям компании, при создании внешнего вида Tourbillon дизайнеры черпали идеи из культовых моделей Type 57SC Atlantic и Type 35. Автомобиль получил узнаваемую фирменную "S"-образную линию на боках кузова, что было впервые внедрено в линейке Veyron.

Кроме того, новый суперкар оснащен большим диффузором, крупными воздухозаборниками в переднем бампере и выдвигающимся антикрылом. Также сохранена стандартная перфорированная решетка радиатора в форме подковы. Фары оформлены в стиле Bugatti Mistral и состоят из отдельных сегментов, соединенных светящейся надписью Bugatti.







Одной из ключевых особенностей салона Tourbillon является любопытная приборная панель, разработанная совместно с часовщиками из Швейцарии. Использовались титан, рубины и сапфиры для создания этой панели. Из материалов в центральной консоли использовались алюминий и хрусталь. Также суперкар оснащен "скрытым" экраном мультимедийной системы, который при необходимости поднимается за две секунды.

Инженеры не стали использовать двигатель W16 от Chiron. Вместо этого модель получила безнаддувный 8,3-литровый мотор V16, спроектированный совместно с компанией Cosworth. Ранее такой мотор встраивался только на модель Cizeta-Moroder в начале 1990-х годов. Кроме того, автомобиль оснащен тремя электродвигателями, общая мощность которых составляет 1800 лошадиных сил. Суперкар снабжен восьмиступенчатой коробкой автомат с двойным сцеплением и системой полного привода. На одном заряде машина способна проехать до 60 километров. Предельная скорость - 445 километров в час, а разгон до сотни занимает всего 2 секунды.





В настоящее время Bugatti проводит финальные испытания Tourbillon. Планируется выпустить 250 экземпляров суперкара, каждый из которых будет собираться вручную в Мольшайме. Продажи новой модели начнутся только в 2026 году, цена составит €3,8 миллиона.