Сообщается, что модернизация корабля даст ему возможность носить ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Как сообщают российские средства массовой, ядерный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" созданный по проекту 1144.2М, находящийся в данный момент времени на завершающем этапе глубокой модернизации, на объекте предприятия "Севмаш", будет выведен в море для прохождения ключевых тестов уже в ноябре текущего года.

реклама

Согласно заявлениям гендиректора корпорации Андрея Пучкова, испытания будут проводиться строго по графику. Начало тестов "Адмирала Нахимова" в морских условиях запланировано вслед за завершением всех швартовных испытаний. Все мероприятия по усовершенствованию судна на сегодняшний день выполняются в установленные сроки.

Генеральный директор также подчеркнул, что на ядерном крейсере будет проведена замена старых комплексов и систем на современные, которые будут отвечать всем требованиям военного корабля четвертого поколения.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проходил ремонтные работы с конца 20 века, но само усовершенствование судна началось только в 2013 году. В процессе глубокой модернизации планируется установить многоцелевой корабельный ракетный комплекс, который даст возможность кораблю носить ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Изначально "Адмирал Нахимов" был оснащен противокорабельными ракетами П-700 "Гранит". Вступив в строй военно-морского флота Советского Союза в декабре 1988 года, крейсер "Адмирал Нахимов" до 1992 года носил имя "Калинин".