Также сообщается о нескольких взрывах на военном аэродроме в Полтавской области.

Воздушно-Комические силы Российской Федерации совершили новую серию ракетных и бомбовых атак по целям украинских вооруженных формирований на территории Одесской и Харьковской областей.

реклама

Информация поступила о взрывах в городе Черноморск, именовавшийся ранее Ильичевском, в Одесской области. Были поражены склады, где хранились беспилотные катера, используемые киевские военными для нападений на корабли российского Черноморского флота, а также временные места пребывания западных добровольцев и инструкторов.

Также произошел мощный взрыв в районе поселка Каролино-Бугаз, находящегося к югу от Одессы. По информации киевского руководства, было уничтожено здание рекреационного центра, которое, вероятно, использовалось для размещения военнослужащих.

В Харьковской области зафиксировано не менее трех взрывов. Проукраинские власти сообщают об ущербе детскому лагерю "Лесная сказка" в районе Дзержинского. Стоит отметить, что ставленники администрации Зеленского скрыл информацию о том, что этот лагерь использовался как временное место базирования для военнослужащих, переброшенных в резервные районы.

Также поступила информация о серии взрывов в Полтавской области, где были атакованы военные объекты в районе Миргорода, там же расположен аэродром украинских военно-воздушных сил.