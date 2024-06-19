Сообщается, что новое устройство получило передовые графический и центральный процессор, и отлично справляются с задачами ИИ.

Корпорация Panasonic выпустила новую версию своего надежного ноутбука Toughbook, оборудованного новейшими CPU, GPU и NPU. Toughbook 40 второго поколения, получивший имя MK2, является первым устройством в линейке Toughbook, оснащенным процессорами Intel Core Ultra. Эти устройства могут вмещать до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 4 ТБ SSD-накопителя. При выборе графического решения пользователь может сделать ставку как на Intel Arc Graphics, так и на AMD Radeon Pro W6300M.

реклама

Корпорация Panasonic сообщает, что процессоры Intel Ultra обеспечивают на 143% более высокую производительность приложений искусственного интеллекта и на 73% более высокую производительность генеративного искусственного интеллекта по сравнению с предыдущими моделями чипов. Новый Toughbook также оснащен 14-дюймовым сенсорным дисплеем с поддержкой перчаток, возможностью подключения к сетям 4G или 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, фронтальными динамиками на 95 дБ, 5-мегапиксельной фронтальной инфракрасной веб-камерой с защитным колпаком и временем автономной работы до 24 часов.

Новая модель от Panasonic поддерживает до четырех отсеков расширения, куда можно устанавливать аксессуары, известные как модули XPak. Эти периферийные устройства предоставляют разнообразные функциональные возможности. К примеру, обновленный штрих-код XPak позволяет сканировать различные пропуски и карты доступа, а другой новый модуль добавляет дополнительные порты, включая USB-C, USB-A и HDMI. Модули XPak можно приобрести и установить самостоятельно.

Аудитория, на которую ориентированы продукты Panasonic, включает в себя правоохранительные органы, федеральные учреждения и коммерческие компании. Новый Toughbook 40 сертифицирован согласно стандартам MIL-STD-810H, MIL-STD-461H и C1D2, имеет класс защиты IP66 и способен выдерживать падение с высоты до 2-х метров.