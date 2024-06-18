Устройство М-757А может работать с 5000 устройств в сети и имеет пропускную способность до 1 Гбит/с.

Компания "Росэлектроника" из государственной корпорации Ростех создала высокотехнологичное оборудование, которое обеспечивает защиту информации в специализированных коммуникационных сетях. Новая аппаратура объединяет опции шифратора IP, межсетевого экрана и маршрутизатора, позволяя обрабатывать секретную информацию.

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Устройство М-757А было спроектировано Пензенским Научно-Исследовательским Электротехническим Институтом (ПНИЭИ), который входит в структуру "Росэлектроники". Оборудование создано для защиты информации в распределенных мультисервисных системах специальной связи, работающих с протоколами TCP/IP. Аппарат может обрабатывать до 5000 устройств в сети и имеет пропускную способность 1 Гбит/с. Производительность шифрования М-757А находится примерно на уровне 400 Мбит/с для пакетов длиной 256 байт и 900 Мбит/с для пакетов длиной 1400 байт.

Оборудование работает по протоколу IPv4 и может управляться как локально, так и удаленно через защищенный канал связи. Устройстве М-757А способно работать в режиме непрерывной эксплуатации.

"В устройстве М-757А все, начиная с корпуса и заканчивая электрическими схемами, разработано в ПНИЭИ. Нет программного обеспечения сторонних разработчиков, все исходные коды принадлежат предприятию", - сообщил гендиректор предприятия Вячеслав Фунтиков.