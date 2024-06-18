На склады российских военных была доставлена новая партия боевых машин пехоты производства Курганского завода. Количество техники не раскрывается, известно лишь, что военные машины были переданы в рамках государственного заказа. Информация была предоставлена пресс-службой госкорпорации Ростех.
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Специалисты в Кургане дополнительно оборудовали БМП-3 защитными элементами. Они получили противокумулятивные решетки, броневые экраны и комплекты для эффективного скрытия от тепловизоров. Помимо этого, на боевые машины установлена защита верхней части кабины. Эти меры, по утверждению производителя, увеличили выживаемость боевых машин пехоты и являются востребованными в зоне проведения Специальной Военной Операции.
Боевая машина пехоты БМП-3 хорошо зарекомендовала себя в боевых операциях на Украине. Она является основным типом бронетехники для пехотных соединений в армии наряду с модификацией БМП-2, оснащенной боевым модулем "Бережок".
БМП-3 имеет на вооружении 100-мм пусковую установку 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72 и 7,62-мм ПКТМ. Эта машина разработана для перевозки пехотинцев к передовой линии, повышения их мобильности, огневой мощи и безопасности на полях сражений и без труда выполняет задачи поддержки танков.
Часть новой техники наверняка будет отправлена в зону СВО для выполнения боевых задач на различных направлениях, а некоторым количеством машин будут оснащены резервные подразделения, находящиеся в тыловых районах.