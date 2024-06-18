Новые БМП-3 получили дополнительные комплекты защиты от различных средств поражения, а также комплексы для скрытия теплового следа.

На склады российских военных была доставлена новая партия боевых машин пехоты производства Курганского завода. Количество техники не раскрывается, известно лишь, что военные машины были переданы в рамках государственного заказа. Информация была предоставлена пресс-службой госкорпорации Ростех.

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Специалисты в Кургане дополнительно оборудовали БМП-3 защитными элементами. Они получили противокумулятивные решетки, броневые экраны и комплекты для эффективного скрытия от тепловизоров. Помимо этого, на боевые машины установлена защита верхней части кабины. Эти меры, по утверждению производителя, увеличили выживаемость боевых машин пехоты и являются востребованными в зоне проведения Специальной Военной Операции.

Боевая машина пехоты БМП-3 хорошо зарекомендовала себя в боевых операциях на Украине. Она является основным типом бронетехники для пехотных соединений в армии наряду с модификацией БМП-2, оснащенной боевым модулем "Бережок".

БМП-3 имеет на вооружении 100-мм пусковую установку 2А70, 30-мм автоматическую пушку 2А72 и 7,62-мм ПКТМ. Эта машина разработана для перевозки пехотинцев к передовой линии, повышения их мобильности, огневой мощи и безопасности на полях сражений и без труда выполняет задачи поддержки танков.

Часть новой техники наверняка будет отправлена в зону СВО для выполнения боевых задач на различных направлениях, а некоторым количеством машин будут оснащены резервные подразделения, находящиеся в тыловых районах.