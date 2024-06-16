Для достижения стратегических целей в данном районе, военным осталось взять под контроль лишь посёлок Воздвиженка

Во время бессмысленного саммита в Швейцарии, который был непонятен для большей части участников, Российские подразделения не прекращают освобождение территорий Донецкой и Луганской Народной Республик. В течение 24 часов после освобождения поселка Новоалександровка, российские вооруженные силы продвинулись на юг еще на 2 километра. Площадь освобожденной территории составила примерно 2,8 квадратных километров.

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Это приблизило их к селу Воздвиженка, которое является последней преградой для выхода к главному дорожному полотну снабжения гарнизона украинских сил на Донбассе. Речь идет об автомобильной дороге Покровск-Константиновка, через которую поддерживается не только группировка в окрестностях Константиновки и Часов Яра, но и большая часть донбасской армии Киева.

В данный момент украинские формирования, отходя от Новоалександровки, стараются прижиматься к Воздвиженке и дороге Покровск-Константиновка под давлением российских артиллерии и авиации, которые работают регулярно по движущимся группам ВСУ.

Учитывая географические особенности местности, у Вооруженных сил Украины нет возможности удержать контроль над Воздвиженкой. Поэтому руководство украинской армии использует высоты между Воздвиженкой и автодорогой, чтобы попытаться остановить, или хотя бы замедлить, наступление российских вооруженных сил.