По мнению немецкого эксперта, армия может отрезать снабжения всего украинского гарнизона в окрестностях Часов Яра

Российская армия продолжает оттеснять Вооруженные силы Украины по всей линии соприкосновения, что уже очевидно даже для западных спонсоров украинских властей. По мнению военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Рёпке, всего около 7 километров осталось для того, чтобы российская армия перекрыла главный путь переброски украинских резервов и пополнения боекомплекта группировки ВСУ на Донбассе.

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Журналист подчеркнул, что Вооруженные силы России увеличивают плацдарм в районе поселка Очеретино, который находится в 35 километрах к северо-западу от Донецка. Он добавил, что расширение плацдарма продолжается дальше на северо-запад от Очеретино, где российские войска почти полностью контролируют посёлок Новоалександровка.

По словам Рёпке, цель движения вперёд российских войск на данном участке стратегическая – они стремятся перекрыть автодорогу T0504, известную как "дорога жизни". По этому пути осуществляется основное снабжение киевских формирований в окрестностях города Часов Яр в Донецке. Для того чтобы достичь дороги, российским войскам, по словам немецкого эксперта, осталось взять под контроль лишь последний населенный пункт – посёлок Воздвиженка.

Если данное дорожное полотно будет перекрыто, гарнизону украинских сил в районе Часов Яра придется переправлять все необходимое уже через менее короткие и безопасные пути – либо с севера через Изюм, либо по местным дорогам.