Снижение стоимости связано с оптимизацией логистики и сборочного процесса

Седан "Москвич 6" был представлен на российском рынке в октябре 2023 года. С тех пор цена на эту модель значительно упала, несмотря на общий тренд. Снижение цены составило от 426 до 490 тысяч рублей. В прошлом году осенью базовая версия лифтбека с 136-сильным двигателем и вариатором стоила от 2 626 000 до 2 826 000 рублей. Более продвинутая модель с преселективным "роботом" и двигателем была также доступна в двух вариантах комплектаци.

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"Москвич-6" - это российская версия китайского автомобиля SEHOL A5 Plus от компании JAC. В стране производства эти модели продаются за сумму от 99 до 135 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1.4-1.9 миллионам рублей по текущему курсу. Длина машины составляет 4770 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1492 мм. Покупатель сможет выбрать из двух вариантов двигателя: турбомотор объемом 136 л.с. с бесступенчатой коробкой передач и турбомотор GDI мощностью 174 л.с. с роботизированной трансмиссией и двойным сцеплением.

В новом прайс-листе представлены автомобили 2023 года выпуска, стоимость которых снизилась на 490 тысяч рублей. Цена на машины текущего года выше, поэтому экономия при их покупке составляет 426 тысяч рублей. Весомое снижение цен на "Москвичи" началось еще весной, в связи с оптимизацией поставок комплектующих и сборочного процесса, также дешевели кроссоверы 3. Выгода при покупке могла достигать 712 тысяч рублей, однако, цены на новые модели уже дважды изменялись.