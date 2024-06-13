Сообщается, что украинские формирования попали под интенсивный огонь установок ТОС "Солнцепек".

В окрестностях Харьковской области наступление штурмовых групп армии «Север» продолжается, препятствуя попыткам украинских формирований прорваться к многоэтажкам в городе Волчанск. Эту информацию сообщают российские источники.

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Боестолкновения в Волчанске не прекращаются, штурмовики "Бесстрашных" проводят наступления на позиции киевских войск на территории Агрегатного завода, передвинувшись в административное здание. На восточной окраине населённого пункта Вооруженные силы Украины совершили бросок с группой в районе ста человек, в надежде пробиться через российские подразделения, но контратака сил ВСУ захлебнулась. Группу украинских солдат ликвидировали тяжелые огнемётные системы "Солнцепеки".

Вместе с этим на востоке города произошла атака с участка посёлка Тихое, штурмовики ВСУ пытались вытеснить российскую армию с высот и прорваться к району многоэтажек в центре Волчанска, где киевские бойцы оказались в ловушке. По актуальным данным, попытка провалена. В населённом пункте царствуют российские артиллерия и авиация. На севере от Волчанска российская группировка продвинулась вперед практически на 2 километра с протяженностью линии соприкосновения в 4,2 километра, взяв под контроль бывшие оборонительные позиции украинских формирований.

На участке у Липцев ситуация остается неизменной, столкновения не прекращаются в районе Глубокое. Киев совершил несколько попыток контратаковать, но все они были отражены. Подчеркивается, что украинская сторона понесла существенные потери, стараясь подготовить почву для Зеленского перед планируемым "саммитом мира" в Швейцарии.