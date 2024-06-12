За минувшие сутки российская армия сумела освободить порядка 2,2 кв. километра.

Украинские журналисты из военной сферы подтверждают неудачу в обороне поселка Новопокровское. Это местечко находится к юго-западу от поселка Очеретино, который считанные недели назад перешёл под контроль России.

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По информации украинских военных корреспондентов, российские подразделения заняли большую часть территории Новопокровского. Оставшаяся территория практически стала серой зоной. Это означает, что силы Киева потеряли контроль над поселком, что фактически и признаётся.

Площадь территорий, которые за последние сутки перешли под российский контроль в районе Новопокровского, составляет примерно 2,2 квадратных километра. Сейчас отряды Вооружённых сил Украины пытаются организовать оборону в соседнем селе - Новосёловке 1-й. Это последний посёлок, который в данный момент разделяет Вооруженные силы Российской Федерации от реки Волчья.

Ранее российскими вооружёнными силами было освобождено другое село на том же направлении, Очеретинско-Покровском, - Новоалександровка. Оно расположено севернее дороги Очеретино-Мирноград-Покровск.

Накануне российская армия начала новое наступление в Сумской области, где сумели взять под контроль уже два населённых пункта. Генеральном штабе ВСУ озадачены сложившейся ситуацией.